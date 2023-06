Hande descubre con sorpresa que Ayse está embarazada de Ferit

Las cosas para Hande no están saliendo bien. Después de que su madre desvelara a Azade que Ferit anuló la boda tras sorprender a Hande besándose con Yaman, todo se ha venido abajo. Hande sigue perdida y por la mañana acude a la casa de Ayse para confesarle que todo ha terminado entre ella y Ferit después de desvelarse el escándalo.

A Ayse no le hace demasiada gracia que Hande se haya presentado de esta manera en su casa, pero no lo ha podido evitar. Todo cambia cuando Hande descubre la nota que Ferit le ha dejado a Ayse y en la que desvela que esperan un hijo. Es la puntilla para Hande. No sólo ha perdido la posibilidad de volver con Ferit, sino que además su gran enemiga está esperando un hijo suyo, mientras ella no puede tenerlos. Su desesperación aumenta y se pone violenta en casa de Ayse.