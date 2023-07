Mirsha siente algo por Ayse e intenta darle celos a Ferit mientras Azade recibe una sorprendente confidencia de Husein

La relación entre Ferit y Ayse pasa por sus momentos más bajos. Después de perder el bebé por culpa de Hande, Ayse ya no es la misma y siente mucha rabia por todo lo que le está pasando. Se ha divorciado de Ferit, porque ya no quiere tener nada en común con la familia Sancakzade, aunque sigue queriéndole. Además ha descubierto que tiene una familia y se ha trasladado a vivir con ella. Conocer a su prima Elif le ha llenado de ilusión y también encontrarse con su abuelo Sahin, del que no sabía de su existencia. Ayse no sabe las verdaderas intenciones de Sahin, pero se siente segura y cómoda en esta nueva casa.

Allí también vive Mirsha. No es familia directa, pero Sahin le adoptó hace tiempo y Ayse no ve en él ningún peligro. Mirsha ha terminado por enamorarse de Ayse, aunque ella no parece darse cuenta. Aprovecha la desilusión y el alejamiento que se ha producida entre ella y Ferit para intentar 'meter baza'. Tampoco ha ayudado el hecho de que ferit haya quedado a comer con una antigua compañera de universidad. Todo ello lo utiliza Mirsha para darle celos a Ferit y demostrar a Ayse que el que fuera su anterior marido es una persona poco equilibrada y propensa a la violencia. La jugada de Mirsha parece que está funcionando.

Por otro lado, Hande lo está pasando realmente mal en prisión, donde espera veredicto tras el juicio que se ha celebrado contra ella por asesinar al bebé de Ayse. El resto de reclusas ha decidido hacerle la vida imposible y ella intenta sobrevivir. Aunque hande no es una mujer que se arrugue con facilidad.

El padre de Hande, Husein, cree haber encontrado la manera de salir de la cárcel. Necesita dos millones de liras para pagar la fianza y se ha fijado en Azade para que corra con esos gastos. Pero, ¿por qué Azade iba a hacer algo así? Husein tiene una información sobre Adnan y su hijo secreto que Azade se muere por conocer.