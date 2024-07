Mariluz recibe una gran noticia cuando descubre que Elisa es la madre de Jesús

Todo el mundo está muy preocupado con la salud de Jesús. Después de haber sido envenenado por su esposa Carlota, ha tenido que ser ingresado en el hospital y los médicos intentan salvarle la vida. Su madre y sus hermanos están muy preocupados por él al tiempo que el escándalo crece en el seno de la familia Montalvo por la forma de actuar de Carlota.

De momento lo que pueda ocurrir con la mujer de Jesús es una incógnita. Ha sido recluida en un hospital y Augusto maniobra en la sombra para que los análisis que le están haciendo a Jesús no recojan que se trata de un envenenamiento.

Elisa no se separa de su lado en el hospital así que cuando Mariluz aparece por ahí se queda muy sorprendida al ver su actitud. No entiende por qué se muestra tan cercana a Jesús y amenaza con llamar a la seguridad del hospital para que le saquen de allí. A Elisa no le queda más remedio que confesarle la verdad y decirle que es su madre. Mariluz no queda muy convencida, pero la llegada de los hermanos de Jesús le confirman que Elisa está diciendo la verdad.

Se trata de una gran sorpresa para la hija de Guadalupe. Mariluz está embarazada de Jesús y el hecho de que Elisa sea su madre sólo puede significar que Jesús es en realidad Lisardo, el joven del que estaba perdidamente enamorada cuando eran más jóvenes. Es una gran noticia para ella. Cuando Jesús despierta, Mariluz le confiesa que sabe quién es él en realidad.