Mariluz quiere buscar su amor del pasado sin saber que quizá lo tiene más cerca de lo que imagina

Mariluz y Juan han encajado perfectamente. El vínculo entre ambos es muy grande y su relación cada vez más intensa, pero la felicidad no dura demasiado cuando hace acto de presencia Carlota. Ella asegura que está embarazada de Juan, lo que propicia su ruptura con Mariluz. En el fondo todo es una estrategia de Carlota para 'atrapar' a Juan y alejarlo de Mariluz, pero nadie más conoce el engaño. El amor entre ambos parece imposible y sus caminos se separan.

Es entonces cuando Mariluz vuelve la vista al pasado y recuerda a Lisardo, el joven con el que compartió alegrías juegos y amores en el rancho de don Augusto cuando ambos eran pequeños. Tras la muerte del padre de Lisardo, perdió su pista y, aunque le pregunta a su abuela si conoce su paradero, ella le dice que no. Su abuela recuerda la tragedia de la familia al morir su padre y cómo sus hermanos fueron separados y se les mandó a diferentes familias.

Aún así, Mariluz no se quiere dar por vencida y pretende buscar a Lisardo. Aunque no tiene hilos de los que tirar para localizarle, se encuentra con Doménica y le da una buena idea. recurrir a internet para intentar localizarlo. Mariluz no tiene ni idea de lo cerca que está Lisardo de ella.