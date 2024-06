Jesús y Mariluz suspenden su boda por el embarazo de Carlota

Jesús está muy triste. Quería casarse con Mariluz y formar una familia juntos, pero el embarazo de Carlota lo ha cambiado todo. Cree que él es el padre y se siente responsable del bebé que está esperando la hija de Augusto y quiere responsabilizarse de su hijo. El hermano de Samuel no sabe cómo decírselo a la florista. No quiere partirle el corazón.

Jesús se acerca hasta la casa de su prometida para explicar a la joven lo ocurrido con la hija de Ruiz Montalvo y pedir disculpas a Guadalupe y a Conchita por el comportamiento que ha tenido con Mariluz.

Antes de explicarle a Mariluz que va a ser padre, Jesús le confiesa que ella es la luz de su vida y la dueña de su corazón. Además, le pide perdón por haberla fallado. "Juré que no te iba a hacer sufrir más y no lo he cumplido", le dice a la hija de Guadalupe antes de revelarle la verdad.

El hijo de Octavio se arma de valor y le comunica que Carlota está esperando un bebé de él y deben suspender la boda.

La florista se queda de piedra al escucharlo, pero se enorgullece de la decisión que ha tomado su novio. "Te felicito por elegir a tu hijo antes que a mí", le dice entre lágrimas y se despide de él muy apenada.

Mientras tanto, Carlota se regodea de sus mentiras en su habitación. Está feliz porque su padre ha asesinado a Iker, el padre del hijo que está esperando, y ya nadie lo sabrá jamás. Ella lo único que quiere es atrapar a Jesús para que esté a su lado y se aleje de Mariluz.

Al día siguiente, Jesús llega a la mansión de los Ruiz Montalvo dispuesto a darle una explicación al malvado Augusto. Pero, el padre de Carlota ya sabe que su hija está embarazada. La hermana de Doménica aprovecha que la florista está en su casa trabajando para su padre para besar a Jesús delante de ella y pedirle a su padre que fije una fecha para su boda con el hermano de Damián.