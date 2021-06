Es la madre de Damián, su único hijo. Madre adulta, viuda joven. Miriam se aferró a Damián en forma enfermiza. No se resigna a haberlo perdido en manos de su nuera, Raquel. La considera una cazafortunas. El matrimonio le dio dos nietos, los mellizos Mía y Federico. No puede decirse que no los quiera, pero es una abuela fría y manipuladora. Su difunto marido, Elías Becker, fundó la fábrica de pastas, dejándola en la ruina al momento de su muerte. Hoy en día, su hijo Damián la ha convertido en una empresa próspera, dentro de la cual trabaja Andrés, primo de Damián y principal aliado de Miriam, quien le presta a ella toda la atención que su propio hijo casado no puede darle.