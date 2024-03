Primeros enfrentamientos entre Isabela y Sofía por el amor de Alejandro

Antes del accidente aéreo de Alejandro Noriega, el joven empresario mantenía una relación sentimental con Isabela, la íntima amiga de su hermana Vanesa. Con la llegada de Sofía a la vida del hijo de Lucía, todo cambia. La joven no puede evitar sentirse celosa al descubrir que, el hombre al que ama, la ha traicionado casándose en secreto con otra mujer.

Cuando el jet privado de Alejandro se estrella en el mar por manipular el avión el asistente de su hermanastro Eduardo, todos creen que el empresario ha muerto y se preocupan por los negocios empresariales y no quieren que haya escándalos en la familia para que el Grupo Alva, que va a debutar en bolsa, no se vea perjudicado, así que deciden ocultar la relación que Alejandro mantenía con Isabela y hacer pública su boda con Sofía. Una decisión que disgusta enormente a la hermana de Karen y es ahí cuando se produce el primer enfrentamiento entre ambas mujeres por el amor de Alejandro. "Qué habrás hecho para que se case contigo", le dice Isabela a Sofía, a lo que la hija de Poncho le responde: "Si se quiso casar conmigo es porque nos amabamos".

Cuando llega Alejandro a casa tras recibir el alta en el hospital, la tensión entre ambas crecen todavía más. Sofía está muy nerviosa porque no sabe cómo reaccionar ante él. Al fin y al cabo, no conoce de nada a Alejandro. En cambio, Isabela, al verlo allí, se deja llevar por sus sentimientos y acaba besando al hijo de Lucía ante la presencia de la hermana de Rebeca.

Además, no duda en increpar, de nuevo, a la hija de Poncho. Sospecha que Sofía no es trigo limpio y que engatusó a Alejandro para que se casara con ella. Pero, Sofía, pese a ser una mujer sensible y de gran corazón, también, tiene un fuerte carácter y no se deja pisar por nadie, así que no duda en plantar cara a Isabela. "Si no te crees que me casé con Alejandro, te invito a ir al Registro Civil para que lo compruebes", le dice sarcásticamente a la hija de Jimena.