Alfonso acaba en prisión y un duro enfrentamiento separa a Sofía de Rebeca

La relación de Sofía con su hermana no pasa por un buen momento. Desde que Alejandro le confesó que Rebeca la había traicionado, la hija mayor de Alfonso está muy dolida con ella. No puede entender por qué Rebeca negó, ante el hermano de Vanesa, que Eduardo intentara violarla. Es consciente de que Álvaro está manipulando a su hermana pequeña a través de Eduardo.

Rebeca se defiende asegurando que mintió a Alejandro para protegerla de él. Pero, en el fondo, la joven lo hizo por avaricia. Su deseo por hacerse rica y vivir una vida llena de lujos, la ha llevado a ponerse en contra de Sofía.

Por si fuera poco, Alfonso ha ido a declarar a comisaría por el atentado que sufrió Alejandro cuando viajaba en su jet privado y que a punto estuvo de costarle la vida. Su declaración es tan inverosímil que acaba en el calabozo. Existen unas imágenes procedentes de una cámara de seguridad que captan el instante en el que el padre de Sofía introduce un maletín sospechoso en el avión de Alejandro y, de momento, es la única prueba con la que cuenta la policía.

Sofía y Rebeca tienen un serio problema. No disponen de suficiente dinero para contratar a un abogado que lleve la defensa de su padre y la novia de Álvaro decide recurrir a Eduardo para pedirle ayuda. Él está dispuesto a contar a la policía lo que realmente pasó aquel día y a buscarles un abogado a cambio de que Sofía retire la orden de restricción en su contra.

Cuando Rebeca le cuenta la propuesta de Eduardo a Sofía, la joven entra en cólera. No puede olvidar que intentó abusar de ella y no confía en él. Está convencida de que no les va a ayudar. Rebeca no opina lo mismo y se produce un duro enfrentamiento entre ellas.

Sofía y su hermana visitan a su padre, recluido en un calabozo, y su hija pequeña le informa de que Eduardo puede ayudarle a salir de allí. Pero, Alfonso rechaza su apoyo y el de su hermanastro. "Prefiero estar en la cárcel antes de que ellos nos ayude", manifiesta a sus hijas. El padre de las jóvenes es trasladado a la cárcel y deberá permanecer en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. ¿Lograrán reunir el dinero suficiente para contratar a un abogado?, ¿Alejandro les ayudará?