Armando no sale de su asombro tras descubrir los planes de Daniel

La situación financiera de V&M es muy preocupante. Armando es uno de los grandes responsables de ello y la situación está muy difícil ahora que Betty se ha marchado de la empresa. El padre de Armando no sabe nada de la aventura de su hijo con Betty y su madre quiere que todo siga igual. Sin embargo, Armando quiere contarles a todos la verdad. No quiere seguir engañando a la gente. El peligro para V&M viene por parte de Miguel, el hermano de Marcela, que se ha ofrecido a comprar la empresa y sanearla. Si eso pasa, será la ruina para la mayoría de empleados y Armando no lo quiere consentir.