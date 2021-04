Más información La decisión de Marcela cambia el futuro de Armando

Cuando Armando se entera de que Marcela ha cancelado la boda, regresa inmediatamente a Nueva York para intentar arreglar las cosas. Marcela está deprimida y no quiere ver a nadie. Asegura que Armando ya no la quiere y no atiende a las explicaciones de Armando. Por su parte, él intenta convencerla porque sabe además que es fundamental para el futuro de la empresa.