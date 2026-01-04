Secretos de familia

Uğur Polat es Yekta Tilmen

Yekta es un reputado abogado que trabajará con Ceylin

Tiene un hijo, Engin, que es el mejor amigo de Ceylin Erguvan.

Secretos de familia - Yekta es un reputado abogado que trabajará con Ceylin

Yekta Tilmen es el fundador de un gran bufete y es famoso por “limpiar” los trapos sucios de las empresas para las que trabaja. Él cree que todos los problemas del mundo se pueden resolver si se paga con dinero.

Tiene una relación conflictiva con su hijo Engin, construida sobre su propia insatisfacción, que dura casi desde el día en que nació.

Engin es además el mejor amigo de Ceylin Erguvan. Son inseparables desde que fueron compañeros en la universidad, incluso en los momentos complicados.

A pesar de que su padre, Yekta, es un reconocido abogado, el joven ha decidido trabajar con su mejor amiga, algo que él no acepta. Por ese motivo, están siempre peleados.

