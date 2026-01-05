Carmela y Malcolm son los nuevos criados de la hacienda Elizondo

Gabriela tiene que acostumbrarse a que Fernando tome decisiones en todos los asuntos de la hacienda. Ahora, Carmela y Malcolm, quienes asistieron en vida a doña Eduvina Trueba, salieron de la casa de los Reyes, con quienes nunca se entendieron, y han ido a parar a la casa de Gabriela.

Fernando se ha encargado de contratarlos y, le guste a ella o no, ahora los encontrará por todas partes.

De momento. la mujer ya está poniendo orden quitándole autoridad a Dominga. Mientras que intenta acercarse a Gabriela, que para colmo le va a contar todo lo que ha sufrido ella con los Reyes. Como si Carmela no los odiara ya bastante.

Aprovecha para contarle que Franco Reyes fue un aprovechado que se quedó con la fortuna de doña Eduvina Trueba cuando ella perdió la cabeza por él.