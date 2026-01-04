Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Fernando vuelve de luna miel convertido en el rey de la Hacienda

Gabriela finge ante Norma que su matrimonio va bien.

Pasión de gavilanes - Fernando vuelve de luna miel convertido en el rey de la Hacienda

Publicidad

Nova
Publicado:

Nada es igual después del matrimonio de Gabriela y Fernando. Es increíble pero al final el exmarido de Norma ha conseguido meterse en la hacienda Elizondo hasta el fondo y hasta Olegario tiene miedo de que ahora ese malvado sea el dueño de todo.

En la hacienda han perdido a Jimena pero ahora tienen nuevas visitas, como Rosario y su marido Armando, que como son amigos de Fernando ahora tienen lugar en esa casa.

Aunque el resto de la familia Elizondo no lo vea igual. Como el abuelo Martin, que observa que Gabriela no hace ningún esfuerzo por llevarse bien con sus hijas. Así que abandona la comida también y se pone de parte de sus nietas.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Fernando vuelve de luna miel convertido en el rey de la Hacienda

Fernando vuelve de luna miel convertido en el rey de la Hacienda

Velvet, el nuevo imperio - Raúl de la Riva es un diseñador con un talento inabarcable

Raúl de la Riva es un diseñador con un talento inabarcable

Secretos de familia - Yekta es un reputado abogado que trabajará con Ceylin

Yekta es un reputado abogado que trabajará con Ceylin

Hermanos - ¡Ömer y Süsen se casan por fin!
Momento destacado

Ömer y Süsen por fin se convierten en marido y mujer

Pasión de gavilanes - Jimena acepta irse a vivir con Óscar
Momento destacado

Jimena acepta irse a vivir con Óscar

Velvet, el nuevo imperio - Enrique Otegui es un empresario nacido para ganar
Josh Gutiérrez es Enrique Otegui

Enrique Otegui es un empresario nacido para ganar

Su matrimonio con Bárbara de Otegui le aporta todo el lujo que necesita y toda la soledad que le falta.

Secretos de familia - Metin es el padre de Ilgaz y Çerin: todo queda en familia en esta profesión
Hüseyin Avni Danyal es Metin Kaya

Metin es el padre de Ilgaz y Çerin: todo queda en familia en esta profesión

Es un inspector de policía de mucho renombre y ha enseñado al fiscal Ilgaz a cumplir las normas.

Amor sin límite - Bora y Karus ¡juntos de nuevo!

Bora y Karsu ¡juntos de nuevo!

Nova, cadena femenina líder en septiembre

Este año, muere de amor con todos los estrenos de enero en Nova

Pasión de gavilanes - La luna de miel de Gabriela y Fernando empieza a torcerse

La luna de miel de Gabriela y Fernando empieza a torcerse

Publicidad