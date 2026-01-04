Fernando vuelve de luna miel convertido en el rey de la Hacienda

Nada es igual después del matrimonio de Gabriela y Fernando. Es increíble pero al final el exmarido de Norma ha conseguido meterse en la hacienda Elizondo hasta el fondo y hasta Olegario tiene miedo de que ahora ese malvado sea el dueño de todo.

En la hacienda han perdido a Jimena pero ahora tienen nuevas visitas, como Rosario y su marido Armando, que como son amigos de Fernando ahora tienen lugar en esa casa.

Aunque el resto de la familia Elizondo no lo vea igual. Como el abuelo Martin, que observa que Gabriela no hace ningún esfuerzo por llevarse bien con sus hijas. Así que abandona la comida también y se pone de parte de sus nietas.