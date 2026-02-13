Series

¡El amor está en el aire!

Así se celebra San Valentín en Nova: historias de amor que nos enamoran

Estas son algunas de las parejas que, capítulo a capítulo, nos han regalado los momentos más románticos en las series de Nova.

Leona y David (El amor invencible)

Leona y David son una de las parejas que más nos han conquistado en El amor invencible, pese a que ahora no estén pasando por su mejor momento. En este vídeo recordamos su primera noche de pasión.

El fisioterapéuta aprovecha un apagón inesperado en el apartamento de Bravo para decorar el salón y la habitación con luces. Crea un ambiente mágico y profundamente romántico… y Leona cae rendida a sus pies. "Tú eres una de las razones por las que sonrío y soy feliz", le confiesa Leona a su pareja.

Leona celebra el resultado de ADN viviendo una noche íntima con David

Ela y Civan (Leyla)

Ela y Civan nos tienen enamorados y no podemos olvidarnos de la escena en la que están en la playa tomándose un refresco y, como la atracción entre ellos es más que evidente, se acaban dando su primer beso.

Ela y Civan reviven un recuerdo de su infancia

Karsu y Bora (Amor sin límite)

A veces el amor llega cuando menos te los esperas y este es el caso de Karsu y Bora de Amor sin límite. ¿Os acordáis del momentazo en el que la hija de Filiz llega a casa de su novio y el empresario le pide matrimonio?

Karsu no puede estar más emocionada y le contesta que sí y ambos se dan el 'sí, quiero' en la intimidad. ¡Qué momento más romántico!

Bora sorprende a Karsu con una pedida de mano

Norma y Juan (Pasión de Gavilanes)

Y ¿qué nos decís de Norma y Juan de Pasión de Gavilanes? Lo suyo fue amor a primera vista y la chispa entre ellos era más que evidente. En este vídeo, Norma va a buscar a Juan a la hacienda Trueba porque no pueden vivir el uno sin el otro. Y, dispuestos a aprovechar al máximo el tiempo perdido, se dejan llevar por sus sentimientos y viven una noche de desenfreno y pasión.

Norma y Juan, más unidos que nunca: pasan una noche de desenfreno en la hacienda Trueba

Ömer y Süsen (Hermanos)

Y, en Hermanos la bonita pareja formada por Süsen y Ömer nos robó el corazón desde el primer momento. Su historia de amor ha tenido sus idas y venidas, pero, por fin, acaban dándose el 'sí, quiero', rodeados de los Eren y demás familiares y amigos. Los jóvenes estánpletóricos de felicidad y no es para menos.

Süsen y Ömer se convierten en marido y mujer

Ceylin e Ilgaz (Secretos de familia)

La abogada y el fiscal se conocieron en las peores circunstancias y el dolor los unió en infinitas ocasiones. Pero el amor surgió entre ellos, y menos mal, porque así podían hacer frente a las situaciones tan difíciles que tenían que enfrentarse.

Su historia de amor y apoyo es un ejemplo de la fuerza que puede conseguir una pareja junta. Además, si por separado son guapísimos, ¡juntos lo son aun más!

Blanca y Max (Velvet el nuevo imperio)

Con permiso de Ana y Alberto, Blanca y Max se han convertido en nuestra pareja favorita de esta serie. Han demostrado que el amor no entiende de orígenes ni de edades. Que cuando dos personas se quieren pueden hacer lo que sea por estar juntos, incluso aunque sea invisible a ojos de los demás.Y que la pasión es bienvenida en cualquier época.

