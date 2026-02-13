Así se celebra San Valentín en Nova: historias de amor que nos enamoran

Leona y David (El amor invencible)

Leona y David son una de las parejas que más nos han conquistado en El amor invencible, pese a que ahora no estén pasando por su mejor momento. En este vídeo recordamos su primera noche de pasión.

El fisioterapéuta aprovecha un apagón inesperado en el apartamento de Bravo para decorar el salón y la habitación con luces. Crea un ambiente mágico y profundamente romántico… y Leona cae rendida a sus pies. "Tú eres una de las razones por las que sonrío y soy feliz", le confiesa Leona a su pareja.

Ela y Civan (Leyla)

Ela y Civan nos tienen enamorados y no podemos olvidarnos de la escena en la que están en la playa tomándose un refresco y, como la atracción entre ellos es más que evidente, se acaban dando su primer beso.

Karsu y Bora (Amor sin límite)

A veces el amor llega cuando menos te los esperas y este es el caso de Karsu y Bora de Amor sin límite. ¿Os acordáis del momentazo en el que la hija de Filiz llega a casa de su novio y el empresario le pide matrimonio?

Karsu no puede estar más emocionada y le contesta que sí y ambos se dan el 'sí, quiero' en la intimidad. ¡Qué momento más romántico!

Norma y Juan (Pasión de Gavilanes)

Y ¿qué nos decís de Norma y Juan de Pasión de Gavilanes? Lo suyo fue amor a primera vista y la chispa entre ellos era más que evidente. En este vídeo, Norma va a buscar a Juan a la hacienda Trueba porque no pueden vivir el uno sin el otro. Y, dispuestos a aprovechar al máximo el tiempo perdido, se dejan llevar por sus sentimientos y viven una noche de desenfreno y pasión.

Ömer y Süsen (Hermanos)

Y, en Hermanos la bonita pareja formada por Süsen y Ömer nos robó el corazón desde el primer momento. Su historia de amor ha tenido sus idas y venidas, pero, por fin, acaban dándose el 'sí, quiero', rodeados de los Eren y demás familiares y amigos. Los jóvenes estánpletóricos de felicidad y no es para menos.

Ceylin e Ilgaz (Secretos de familia)

La abogada y el fiscal se conocieron en las peores circunstancias y el dolor los unió en infinitas ocasiones. Pero el amor surgió entre ellos, y menos mal, porque así podían hacer frente a las situaciones tan difíciles que tenían que enfrentarse.

Su historia de amor y apoyo es un ejemplo de la fuerza que puede conseguir una pareja junta. Además, si por separado son guapísimos, ¡juntos lo son aun más!

Secretos de familia - Ceylin e Ilgaz | Nova

Blanca y Max (Velvet el nuevo imperio)

Con permiso de Ana y Alberto, Blanca y Max se han convertido en nuestra pareja favorita de esta serie. Han demostrado que el amor no entiende de orígenes ni de edades. Que cuando dos personas se quieren pueden hacer lo que sea por estar juntos, incluso aunque sea invisible a ojos de los demás.Y que la pasión es bienvenida en cualquier época.