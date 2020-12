Lucía no ha podido resistirlo más y ha acudido a casa de Juliana para hablar con su madre. Quiere conocer más en profundidad cómo es el 'chino Valdés'. Sin embargo, lo que la mujer del chino de dice no es lo que Lucía estaba esperando. Se trata de una confesión que Lucía no está preparada para aceptar: "el hombre que tiene el cuerpo de mi marido no es el chino Valdés"