Ahmet decide mentir sobre el disparo para alejar a Onur de Zeynep

La tensión y las continuas peleas entre Ahmet y Onur han llegado a un punto de no retorno. En la última, Ahmet recibió un disparo justo antes de que llegara Zeynep. Onur ha sido acusado de ese disparo y está en la cárcel, a pesar de ser inocente, su única opción es que Ahmet diga que no le disparó.

Zeynep va a ver a Ahmet y en ese momento es cuando él le dice que no testificará que Onur no le disparó, al contrario, intentará que lo metan en la cárcel. Zeynep, muy confunida, escucha como Ahmet no quiere que sigan juntos, quiere separarla de Onur y que se demuestre que solo él puede hacerla feliz.