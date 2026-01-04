Raúl de la Riva es un diseñador con un talento inabarcable

Raúl de la Riva no es solo un diseñador; es un revolucionario que desafió las normas, las expectativas familiares y hasta su propio pasado para encontrar su lugar en el mundo. Hijo de un empresario argentino implacable y una madre artista que le mostró la belleza en lo efímero, Raúl descubrió desde niño su talento para plasmar lo sublime en sus diseños.

Pero en su hogar, la sensibilidad era sinónimo de debilidad, y ser gay, una vergüenza intolerable. Rompió con su padre, dejó atrás una vida de privilegios y se lanzó a Europa, donde su nombre comenzó a brillar en los atelieres más prestigiosos, trabajando con obsesión y talento para convertir sus sueños en realidad.

Su camino no ha sido fácil. Desde el fracaso de su boutique en la Quinta Avenida hasta las exigencias de ser director creativo en una casa de moda tradicional, Raúl ha probado la gloria y el dolor de arriesgarlo todo.

Pero cuando Alberto Márquez le ofrece lanzar su propia línea con Velvet, Raúl lo ve como su momento de renacer. Rebelde, perfeccionista y visionario, está listo para rediseñar no solo la moda, sino su propio legado.

Ahora, con la ambición de ser un icono mundial, Raúl demuestra que la verdadera fuerza está en reinventarse una y otra vez, sin pedir disculpas por ser quien es.