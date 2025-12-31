Velvet el nuevo imperio

Danilo Carrera es Carlos Aristizábal

Carlos Aristizábal es un empresario de nivel: nada se le escapa, ni siquiera Ana Velázquez

Seductor e inteligente como pocos, su instinto para los negocios es parte de su personalidad.

Carlos Aristizábal es un empresario de nivel: nada se le escapa, ni siquiera Ana Velázquez

Carlos Aristizábal es el epítome del éxito: un CEO brillante y carismático que domina el mundo de los negocios con una mezcla perfecta de intelecto, elegancia y ambición.

Educado en Harvard y con una impecable reputación, Carlos deslumbra tanto en las juntas como en los eventos más exclusivos. Pero tras su fachada de perfección se esconde un hombre oscuro y obsesivo, dispuesto a cruzar cualquier límite para obtener lo que desea.

Cuando Ana entra en su vida, se convierte en su nuevo objetivo, desatando una obsesión peligrosa que amenaza con destruirlos a ambos. Lo que comienza como un cortejo calculado pronto desvela la fragilidad de Carlos: un hombre consumido por el vacío de su propio éxito y los fantasmas de un pasado que ha intentado borrar.

Mientras el mundo lo aplaude como un visionario, su vida privada se convierte en un campo minado de mentiras, manipulación y un peligro que no deja a nadie intacto. No se sabe si podrá mantener su fachada antes de que su mundo perfecto colapse.

