Ana Velázquez es una mujer inteligente y profesional que lleva la moda en la sangre

Conocerá a Alberto en el trabajo y se enamorarán.

Ana Velásquez es una mujer cuya vida se teje entre los recuerdos de su Oaxaca natal y la frenética elegancia de Nueva York.

Su niñez, llena de colores vibrantes y las enseñanzas de su madre Guadalupe, le inculcaron un amor profundo por el diseño y la tradición. Desde pequeña, la Guelaguetza y los bordado indígenas la inspiraron a ver la moda como un lenguaje cultural y emocional.

Ahora, en Velvet, un taller que encarna el lujo y la sofisticación, Ana lucha por mantener vivas sus raíces mientras se reinventa como diseñadora en un mundo que parece distante a su origen.

A pesar de los desafíos, Ana enfrenta su destino con determinación y creatividad. Su amor por Alberto Márquez, hijo del dueño de Velvet, es un hilo constante en su vida, lleno de encuentros secretos y sacrificios.

Sin embargo, Ana no se define por este romance, sino por su resiliencia y visión. Con un espíritu indomable, transforma su dolor en fuerza, buscando revolucionar la moda con diseños sostenibles que honran a su comunidad y su historia. Ana Velásquez no solo crea ropa; teje sueños.

