Sinan sospecha sobre lo sucedido con su padre y pone en aprietos a Ipek

Sinan no quiere ha su padre Tekin ni nunca le ha querido. Eso es algo que todo el mundo sabe. Por eso Refik intentó involucrarlo en la desaparición de Tekin, pero la intervención de Ipek le sacó del atolladero.

Sin embargo, a pesar de todo eso, Sinan sabe que algo le ha ocurrido a su padre y no parece que vaya a descansar hasta descubrir que ocurrió. Está convencido que Ipek ha tenido algo que ver y sabe que esconde algo. No en vano se dio cuenta de que había manchas de sangre en la casa de su padre en la mañana inmediatamente posterior a su boda. Por eso no cede en su investigación. En la comisaría, Sinan descubrió que Azra estuvo en la gasolinera donde se vio el coche de Tekin por última vez y todo apunta a que ellatambién está involucrada.

¿Por qué insiste tanto Sinan si no quería a su padre? ¿Se ha dado cuenta de que la versión que Ipek y Azra han dado sobre la desaparición tiene algunas lagunas? ¿Acudirá a la policía para contar lo que sabe?