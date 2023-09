Deren se entera por sorpresa de que sus padres la adoptaron cuando era pequeña

Vive en el seno de una familia de clase alta y ejerce como doctora. Deren Kutlu lleva una vida sin problemas económicos y muy estable. Tiene un hermano y ambos se llevan muy bien. Un día recibe en la consulta una carta de la que asegura ser su hermana Ipek. En esa carta le invita a su boda porque se acaba de enterar de que son familia y quiere conocerla.

En un principio, Deren se lo toma a risa y no le da ningún crédito. Ella no tiene hermanas y piensa que se trata de una broma de mal gusto. Mientras lo comenta de manera desenfadada con sus padres, su hermano se da cuenta da la incomodidad de sus padres en el asunto y Deren se termina preguntando si es verdad o no lo que dice la carta. Cuando su madre le confirma que es adoptada, Deren no sabe cómo reaccionar.