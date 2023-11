Ipek, Deren, Azra y Çilem descubren horrorizadas el verdadero rostro de Cemal

La angustia entre las hijas de Cahide pasa a medida que avanzan las horas. No se sabe nada de su madre desde que tuvo el accidente con su tío Cemal. La siguen buscando, pero no aparece. Ipek recibe una llamada de su madre adoptiva en la que le pide que se reúna rápidamente con ella y que el resto de sus hermanas la acompañen. El que no puede saber nada de lo que está pasando es Cemal.

Cuando todas llegan al bar de la madre de Ipek se encuentran con la agradable sorpresa de que Cahide está viva. Todo es alegría y felicidad y hasta la propia Çilem se lanza a darle un abrazo a su madre. Después de la alegría, es el momento de contar toda la verdad. Cahide les confiesa quién es el verdadero asesino de su padre y lo que es peor que Cemal sabe lo que hicieron con Tekin Malik. Todas se quedan de piedra al escucharla.