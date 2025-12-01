Encontrando el amor en Navidad

Martin atraviesa un momento complicado: la empresa que dirige lleva meses en caída y necesita urgentemente nuevas ideas para evitar un cierre inminente. La llegada de Erin, su reciente contratación, le ha devuelto un poco de optimismo. Aunque ella apenas comienza a familiarizarse con el equipo y los proyectos, su energía y mirada fresca hacen que Martin confíe en que podrá aportar algo decisivo para reencauzar la situación.

A ese desafío se suma otro totalmente inesperado: doce cachorros que alguien dejó abandonados tras una sesión fotográfica comercial. Martin, incapaz de ignorarlos, terminó llevándolos a la oficina mientras busca una solución, pero la logística lo desborda. Cuando Erin se entera, no duda en ofrecer su ayuda. Entre ambos comienzan a contactar protectoras, vecinos y conocidos, convirtiendo el caos inesperado de los perritos en una oportunidad para colaborar, conocerse mejor y recuperar un poco de esperanza en medio de la crisis.