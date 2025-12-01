Programas

En directoPROGRAMACIÓN TV

Martes, a las 23:00 horas

Encontrando el amor en Navidad

Martin, desbordado por la crisis de su empresa y la inesperada llegada de doce cachorros abandonados, encuentra en Erin, su nueva empleada, una aliada inesperada capaz de aportar ideas frescas y una sensibilidad que podría cambiarlo todo.

Encontrando el amor en Navidad

Publicidad

Nova
Publicado:

Martin atraviesa un momento complicado: la empresa que dirige lleva meses en caída y necesita urgentemente nuevas ideas para evitar un cierre inminente. La llegada de Erin, su reciente contratación, le ha devuelto un poco de optimismo. Aunque ella apenas comienza a familiarizarse con el equipo y los proyectos, su energía y mirada fresca hacen que Martin confíe en que podrá aportar algo decisivo para reencauzar la situación.

A ese desafío se suma otro totalmente inesperado: doce cachorros que alguien dejó abandonados tras una sesión fotográfica comercial. Martin, incapaz de ignorarlos, terminó llevándolos a la oficina mientras busca una solución, pero la logística lo desborda. Cuando Erin se entera, no duda en ofrecer su ayuda. Entre ambos comienzan a contactar protectoras, vecinos y conocidos, convirtiendo el caos inesperado de los perritos en una oportunidad para colaborar, conocerse mejor y recuperar un poco de esperanza en medio de la crisis.

Nova» Programas

Publicidad

Programas

Un refugio por Navidad

El baile navideño

El baile navideño

Encontrando el amor en Navidad

Encontrando el amor en Navidad

Llega Navidades Nova: una avalancha de cine romántico para vivir la magia de las fiestas
Esta noche

Llega Navidades Nova: el mejor cine romántico para vivir la magia de las fiestas

Un retiro para el amor
Enámorate en San Valentín

Un retiro para el amor

Una pizca de amor
Enámorate en San Valentín

Una pizca de amor

Nikki conoce a un guapo chef y ambos deciden abrir un restaurante juntos. Al final, acabarán perdidamente enamorados.

Amor en Islandia
Enamórate en San Valentín

Amor en Islandia

Chloe organiza un viaje a Islandia con varios amigos de la universidad y su exnovio Charlie también se apunta. Entre ellos volverán a saltar chispas.

Romance de luna

Romance de luna

Amor sin tiempo

Amor sin tiempo

Romance de verano

Romance de verano

Publicidad