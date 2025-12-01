El baile navideño

Clare es una exitosa bailarina en Nueva York pero de pronto es despedida de su compañía de danza.

Para superar el mal trago, regresa a su hogar en Inglaterra para pasar Navidad y vsitar a su tía Bridget.

Durante las vacaciones conoce a Liam, un apuesto historiador que está decidido a promover que la mansión de la tía Bridget sea un hito histórico.

Lo que para Clare iban a ser unas simples vacaciones para relajarse y dejar de pensar en su despido y en el nuevo rumbo que podría tomar su vida, se convierten en algo que no esperaba.