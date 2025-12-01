Programas

Martes 9 de diciembre a las 23:00h

El baile navideño

Clare va a Inglaterra a pasar las Navidades junto a su familia después de una desilusión.

El baile navideño

Clare es una exitosa bailarina en Nueva York pero de pronto es despedida de su compañía de danza.

Para superar el mal trago, regresa a su hogar en Inglaterra para pasar Navidad y vsitar a su tía Bridget.

Durante las vacaciones conoce a Liam, un apuesto historiador que está decidido a promover que la mansión de la tía Bridget sea un hito histórico.

Lo que para Clare iban a ser unas simples vacaciones para relajarse y dejar de pensar en su despido y en el nuevo rumbo que podría tomar su vida, se convierten en algo que no esperaba.

