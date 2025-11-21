Programas

A partir del martes 25 de noviembre

Llega Navidades Nova: el mejor cine romántico para vivir la magia de las fiestas

Nova da la bienvenida a la época más especial del año con una programación cargada de películas románticas y llenas de espíritu navideño, que se extenderá estos próximos meses para acompañar a sus espectadores durante todas las fiestas.

A partir del martes 25 de noviembre

Nova se adelanta a la época más mágica del año con el estreno de Navidades Nova, un evento muy especial que llenará la parrilla de cine romántico y películas navideñas durante los estos próximos meses.

A partir del martes del 25 de noviembre, la cadena de Atresmedia comenzará a emitir una cuidada selección de títulos donde el amor, la ilusión, las segundas oportunidades y el espíritu navideño serán los grandes protagonistas. Historias llenas de emoción, escapadas invernales, encuentros inesperados y finales felices que convertirán cada tarde en un plan perfecto junto a la manta y una taza caliente.

Con esta programación especial, Nova apuesta una vez más por convertirse en la casa de las grandes historias románticas también en Navidad, ofreciendo a sus espectadores una dosis extra de fantasía, ternura y buenos sentimientos para acompañar las fiestas más esperadas del año.

Estos son los primeros títulos que inaugurarán Navidades Nova, un ciclo pensado para todo aquel que quiera dejarse llevar por la magia de la pequeña pantalla y vivir unas fiestas todavía más especiales.

MARTES 25 DE NOVIEMBRE

Una Navidad real

En pleno temporal invernal, Anna se convierte en el inesperado refugio de dos desconocidos que llegan a su puerta buscando cobijo. Pronto su tranquila vida da un vuelco al descubrir que pertenecen a la realeza de Galwick. A través de las sencillas tradiciones de su comunidad, el joven príncipe comenzará a replantearse su destino y a conectar con la persona que realmente quiere ser.

Camino a la Navidad

En plena cuenta atrás para el gran especial navideño, una exitosa productora recibe un inesperado giro en su planificación: deberá compartir la dirección del programa con un nuevo miembro del equipo… que resulta ser el hijo del carismático presentador. Lo que empieza como un reto profesional podría terminar convirtiéndose en algo mucho más personal.

Programas

