La reacción de Fabiola cuando Mauro le confiesa su verdadera identidad

Todo parecía perfecto para Mauro. Su plan era sin fisuras: internarse en Biogenelag y desde dentro, vengarse de Lisandro Mascaró, el hombre que arruinó a su padre Arturo Valencia. Sin embargo, Mauro no contaba con la experiencia de Lisandro. Durante una de las reuniones, el dueño de la empresa suelta la bomba y desvela la verdadera identidad de Mauro. Se llama Dario Valencia y desde el principio sabía que venía a por él.

Mauro nn sabe cómo reaccionar. Lisandro le ha propuesto un documento en el que la empresa queda exonerada de cualquier problema a cambio de no mandar a Mauro a la cárcel acusado de numerosos delitos. Sin embargo, Mauro no firma por dignidad. La carrera de Mauro y sus planes han fracasado. Cuando abandona la junta, se encuentra con Fabiola y decide contarle lo que más pronto que tarde va a descubrir, su verdadera identidad. En un principio, Fabiola no da crédito a lo que está escuchando, pero después se siente engañada y se molesta mucho con Mauro. Antes de separar sus caminos, Mauro se atreve a darle un consejo que ella no quiere aceptar.