Enorme bronca de Carmen a Mariluz tras descubrir que está saliendo con su hijo Ulises

La madre de Ulises está muy enfadada no sólo con su hijo, sino también con Mariluz, la que ella consideraba amiga y además compañera de trabajo. Carmen acaba de descubrir que Ulises no es gay y lo que es peor para ella, Mariluz lo sabía antes que ella. Cuando Carmen se entera, monta en cólera y su primera reacción es atacar a Mariluz. Le reprocha no sólo que supiera antes que ella que su hijo no era gay, sino que salga con él. No la considera de suficiente 'nivel' para estar con su hija.

Mariluz se queda petrificada cuando tiene ese encontronazo con Carmen. Ella había recibido la llamada de Ulises diciendo que estaba todo bien y que su madre aceptaba la relación, pero cuando carmen la abronca de esa manera, no sabe muy bien qué hacer.