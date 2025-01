Selen se une a Feride para llevar a cabo un siniestro plan contra Cana pero les sale mal

Sedat ha seguido viendo a Cana a pesar de las numerosas advertencias que ha tenido por parte de todos los que le rodean. Ahora, para empeorar la situación, Cana se ha quedado embarazada de Sedat y ha decidido utilizar su matrimonio para chantajearle. Selen y Feride se han enterado de todo y deciden ponerse manos a la obra para intentar evitar que ese bebé nazca.

La alianza entre Selen y Feride es impensable hace unos cuantos días, pero ambas saben que la noticia que Cana tiene puede terminar con el futuro de Sedat si se hace pública, además de con su matrimonio con Nalan. Por eso, ambas trazan un plan para intentar obligar a Cana a que aborte. La drogan y la secuestran. La amenazan si no pone fin al embarazo y la acompañan a una clínica para abortar. Cana deja hacer y finge que ha abortado. Tanto Feride como Selen están confiadas de que todo ha ido bien.

Pero Cana tiene un as en la manga y no está dispuesta a dejarse amedrentar por las dos, así que llama a Gülcihan a su casa para quedar con ella. Cuando está frente a la madre de Sedat le confiesa que está embarazada y que no ha hecho caso a Selen, a la que acusa de haberla secuestrado y amenazado. Los planes de Selen y Feride no han servido para nada.