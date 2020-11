Después de descubrir por boca de Gina que está esperando un hijo suyo, Pedro sigue empeñado en cuidar de él pero en no casarse con Gina. Ella le amenaza y le dice que "o todo, o nada". Pedro ya no sabe qué hacer y se lamenta con su madre de la mala suerte que está teniendo pues ha descubierto un hijo del que no sabía nada y ahora puede perder otro por no atarse a una mujer que no ama.