¿Por qué se ha puesto así Hürren al ver al nuevo pintor de palacio?

El nuevo palacio de Ibrahim y la hermana del sultán ha sorprendido gratamente a Solimán y a su madre que han descubierto unas espectaculares imágenes pintadas en las paredes. Ibrahim asegura que son obras del nuevo esclavo que se llama Leo. Solimán ordena llamarlo para conocerlo. Cuando aparece por la sala a Hürren le da un fuerte mareo y se tiene que retirar.

No se lo ha dicho a nadie pero enseguida ha reconocido al nuevo pintor. Ella creía que estaba muerto, pero no. Está delante de ella aunque no puede ni debe decir nada delante de los demás. Solimán quiere que el nuevo pintor sea el que se encargue de pintar su retrato junto a Hürren.