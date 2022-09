Ibrahim se debate entre le vida y la muerte tras recibir una flecha envenenada

La vida de Ibrahim corre serio peligro. En un acto con su guardia ha recibido un flechazo por la espalda. Al principio no le ha dado mayor importancia y ha pedido a sus hombres que guarden silencio ante el suceso y que no se lo digan a nadie. Ni siquiera a su mujer Aysha que está embarazada y que no quiere que se preocupe.

Sin embargo, su estado de salud empeora gravemente por la noche. Le pide a Nigar Kalfa que le limpie la herida, pero Aysha lo descubre y decide llamar al doctor ante la gravedad del asunto. Cuando llega el médico, el veneno con el que estaba impregnada la flecha se ha extendido por todo el cuerpo y la salud de Ibrahim corre serio peligro. El sultán Solimán queda muy sorprendido ante lo que le ha sucedido a su mano derecha.