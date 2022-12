Ibrahim se convierte en la nueva víctima del asesino de palacio

Hürrem e Ibrahim han quedado en un granero apartado para hablar de la identidad de la persona que intentó matar a Solimán. Ibrahim jura no ser él, y también reconoce que sabe que no es Hürrem. Aunque ella no se queda muy conforme con lo que Pachá dice, decide irse de vuelta al palacio.

Cuando ella se va, un grupo de personas atacan a Ibrahim, dejándole graves heridas en la espalda. Aunque con su pericia en guerra y sus dotes de combate, consigue deshacerse de ellos.