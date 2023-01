Hürren sufre una extraña enfermedad y Nigar Kalfa le confirma quién está detrás de todo

Algo le sucede a Hürren. Se ha desmayado en el palacio sin motivo aparente y, al despertar, no recuerda nada de lo sucedido. Los médicos la han atendido, pero no han descubierto nada grave, aunque ella se encuentra regular. No ha sido un envenenamiento, porque la comida también ha sido analizada. Así que, algo está sucediendo.

Nigar Kalfa parece tener la clave de todo. Acude a la habitación de Hürren para interesarse por su estado y ella no cree en sus explicaciones. Nigar Kalfa fue la última persona en estar con ella antes de que todo se precipitara y Hürren cree que tiene algo que ver.

La que fuera su gran amiga lo niega rotundamente, pero Hürren logra sacarle la verdad. Athysa parece estar detrás de todo. Pero, ¿qué le pasa realmente a Hürren?