Descubren a Ibrahim entrando a escondidas en casa de Nigar Kalfa

El matrimonio de Nigar Kalfa ha saltado por los aires. Nadie entiende cómo puede haber ocurrido, pero sienten lástima por ella. No saben los verdaderos motivos y piensan que la buena de Nigar Kalfa lo tiene que estar pasando mal. No es realmente así.

Una de las personas que más preocupadas están es Daye, la responsable del harén. Ha acudido a casa de Nigar Kalfa para mostrarle su apoyo y subirla el ánimo. Allí se encuentra a una Nigar mejor de lo esperado. Charlan un rato, pero enseguida Nigar Kalfa muestra interés en que Daye se marche. Ella no entiende tanta prisa, pero Nigar Kalfa cree que es lo mejor. En ese momento llaman a la puerta y Nigar Kalfa se pone muy nerviosa. Daye le dice que abra, pero Nigar no le hace caso y le pide que se vaya y no pregunte. Daye obedece pero se queda muy sorprendida. Cuando se está alejando le da tiempo a ver quién es la persona que llamaba a la puerta y no sale de su asombro.