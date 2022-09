La decisión de Solimán que le cambia la vida y el futuro a Hürren

Las campañas militares dejaban a los hombres alejados de sus ciudades y sus mujeres durante meses o años. En esta ocasión Solimán ha estado al frente de su ejército en el asedio de Viena. Sin embargo, el mal tiempo les ha obligado a desistir y han regresado a casa.

Cuando Solimán llega a palacio recibe las últimas novedades y se informa de todo lo que ha ocurrido en su ausencia. Le cuentan que su madre se puso enferma, pero que ahora se ha recuperado. Aunque no le cuentan que el motivo de aquel problema de salud fue la lectura del diario de Hürren.

Ella decide jugar sus cartas y mientras está cenando con el sultán le cuenta todo lo que ha estado ocurriendo y cuáles son sus planes, aunque obviamente no le habla de los asuntos que no le interesan. Solimán se muestra compasivo. Sigue mostrando un gran afecto por Hürren y en un momento de la cena toma una decisión que no sólo va a cambiar el futuro de Hürren, cambiará también lo que suceda en el harén y en el palacio. Hürren está feliz.