Athysa sospecha de Ibrahim ante las continuas ausencias de casa

Ibrahim ha estado a punto de perder la vida después de su desafío a Solimán. El sultán le ha perdonado y le ha devuelto todos sus privilegios y cargos. Ahora Ibrahim vuelve a ser un hombre libre.

Al volver a la normalidad, Ibrahim también ha vuelto a verse con Nigar Kalfa. A pesar de las advertencias de Daye, Nigar kalfa no le ha hecho caso y sigue viéndose con el marido de Athysa. está enamorada de él y no quiere dejarle. El peligro para ella cada vez es más evidente.

Por su parte, después del susto por el futuro de su marido, Athysa cree que Ibrahim ha cambiado. Ahora ya no pasa tiempo en casa y reconoce que la ignora continuamente. Athysa sospecha que Ibrahim ha encontrado a otra mujer, y no va desencaminada. Aunque no se imagina quién puede ser.