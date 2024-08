Sergio urde un plan para destruir a Alicia con el apoyo de Lucas

Sergio no soporta que su mujer Alicia le haya pedido el divorcio y le haya exigido que se marchase de la mansión familiar. Pero, lo que más le saca de sus casillas es que su esposa sea amiga de Martín. No puede evitar sentirse celoso, pese a que él ya no siente nada por ella y Julieta es el amor de su vida. Sin embargo, él no quiere que la hija de doña Eva rehaga su vida con otro hombre, así que decide vengarse de ella.

El amante de Julieta ordena a Lucas que despida a Alicia de la fundación que se hace cargo de las familias más vulnerables con pocos recursos económicos. La madre de Gonzalo no se cree que el que todavía es su marido haya caído tan bajo y le haga renunciar a su puesto como directora de la fundación. Y, Lucas telefonea al prestigioso periodista para que él mismo le comunique su despido. "Vete de la fundación si no quieres que te saque la policía de allí", le dice con tono sarcástico. Ella sabe que actúa por despecho y que parte de su enfado es por haberla visto con Martín.

Lucas pide a Montiel que abandone la fundación lo antes posible, pero ella se entretiene en ayudar a Marcela y a su hija Luna, a la que quiere conceder una beca para que pueda estudiar. Pero, el hijo secreto de Sergio pierde los nervios al ver a Alicia allí todavía y le exige que se vaya de una vez por todas. La hija de doña Eva le insinúa que no descansará hasta destapar todas las irregularidades financieras que ha encontrado en las cuentas de la asociación.