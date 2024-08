Alicia decide romper con Martín después de consultar con su terapeuta

Las últimas horas de Alicia no han sido fáciles. Sus hijas se han visto involucradas en unos oscuros acontecimientos que han terminado con una de ellas en la cárcel. Los contactos de Sergio han hecho posible que Miranda saliera de prisión, pero los problemas no han desaparecido.

Por si fuera poco, la prensa se ha apostado en las puertas del domicilio familiar para intentar conseguir declaraciones de cualquiera que salga de allí y, aunque Alicia se niega a quedar presa en su propia casa, la presión a la que se siente sometida cada vez es mayor. La familia tampoco es una ayuda pues, desde la propia madre de Alicia hasta sus hijas, están frontalmente en contra de la relación con Martín y no paran de repetírselo cada vez que la ven.

Con todo esto, Alicia acude a Carlota, su terapeuta, para intentar que la aconseje sobre qué camino debe seguir. Alicia no sabe que su terapeuta es la ex mujer de Martín. Carlota tampoco aprueba la relación de su ex con una mujer mayor y casada, aunque acaba de conseguir el divorcio. Por eso aconseja a Alicia que lo mejor que debe de hacer es alejarse de Martín para no seguir complicándole la vida a sus entorno.