Sergio intenta reconquistar a su esposa Alicia y celebra su cumpleaños junto a ella y sus hijos

Sergio ya no sabe qué hacer para recuperar a Alicia. Quiere volver a casa con su mujer e hijos, pero no está dispuesto a renunciar al amor de Julieta.

El prestigioso periodista niega a su esposa que exista algo entre él y su compañera de trabajo. Pero, Montiel no le cree. Ya no se fía de él y hace bien porque su marido sigue viéndose a escondidas con su amante. Sin embargo, Carranza lo niega y asegura a Alicia que su relación con Lago es cosa del pasado. "Para recuperar tu fe y tu perdón, voy a despedir a Julieta", le confirma a la madre de sus hijos. Ella que es un mujer de gran corazón le pide que no lo haga. "Yo no voy a reconstruir mi matrimonio destruyendo a Julieta", confiesa Alicia.

Es el cumpleaños de Sergio y sus hijas, Yuri y Miranda, quieren prepararle una fiesta sorpresa. Alicia no se opone. Al fin y al cabo, ahora, parece que han limado asperezas entre ellos. Él no lo sabe y tiene pensando ir a cenar a su restaurante favorito con Julieta. Pero, al final, la deja plantada. No puede defraudar a sus hijas, así que cena con su familia y deja plantada a Julieta.

La joven se lo toma a mal y acaba emborrachándose. Su intención es ir a buscarlo a su casa, pero sufre un aparatoso accidente de tráfico en la carretera. ¿Su vida correrá peligro?