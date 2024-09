Sergio ataca a Alicia donde más le duele: busca quitarle la custodia definitiva de Miranda y destruir a Martín en la cárcel

Sergio disfruta haciendo daño a Alicia. Le duele que su mujer haya rehecho su vida junto a Martín y no soporta verla feliz a su lado. Así que aprovecha sus influencias para que el padre de Sofía permanezca en prisión durante una larga temporada tras haberlo agredido en su casa cuando fue a defender el honor de Alicia ante el reputado periodista.

Alicia telefonea a su marido para pedirle explicaciones tras descubrir que su joven novio está en la cárcel y no duda en increparle. "Eres un cobarde y un miserable. Me sacaste de la fundación, me alejaste de mis hijas y ahora tienes que destruir a Martín", le afirma muy enojada, a lo que Carranza le responde: "Se metió conmigo y va a pasar mucho tiempo en la cárcel porque es mi voluntad", le dice en tono burlesco.

Alicia está desolada. No soporta la idea de ver a su novio tras las rejas y no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Promete a Martín que luchará por sacarlo de prisión lo antes posible y acaban fundiéndose en un apasionado beso.

Sergio está cargado de odio hacia Martín y paga su frustración con su esposa Alicia, con quien discute constantemente, incluso ante la presencia de Miranda. La hija de doña Eva le pide enterrar el hacha de guerra, pero no él se niega hacerlo mientras ella sigue con su novio, y la amenaza con quitarle la custodia definitiva de su hija pequeña, lo que la impediría visitarla. Alicia le manifiesta su descontento y le asegura que prefiere morir antes que renunciar a sus hijos.