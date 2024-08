Martín le confiesa a Alicia sus sentimientos y acaban besándose

Alicia está desolada después del duro enfrentamiento que tuvo con Sergio en la mansión. Ella le ha pedido el divorcio, pero él no está dispuesto a concedérselo. La hija de doña Eva está fuera de sí y recoge todas sus pertenencias para que su marido se marche de casa y no vuelva más. Sin embargo, él no quiere renunciar a la mansión ni a sus hijos, así que discuten acaloradamente.

La madre de Gonzalo recibe una llamada de Martín, algo que agradece. Escuchar la voz del joven periodista le da paz y tranquilidad. El padre de Sofía la invita a comer en su casa para hablar de lo ocurrido con Sergio y ella acepta encantada.

Al día siguiente, Martín recibe a Alicia en su vivienda y la regala un libro de teatro, su pasión, para que se lo lea en sus ratos libres. El periodista no se anda con rodeos y le revela que está loco por ella y que no va a parar hasta lograr que se enamore de él.

Tras comer y beber unas cuantas copas de vino, Alicia confiesa a Sergio que piensa en él por las noches, algo que alegra a Martín. El padre de Sofía está dispuesto a luchar por su amor y, aunque ella cree que la diferencia de edad entre ellos es un obstáculo, él no opina lo mismo. Al final, la mujer de Sergio acaba sucumbiendo a los encantos de Martín y terminan besándose.