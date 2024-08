Julieta hace pública su relación con Sergio, lo que provoca un gran escándalo

Julieta ya no sabe qué hacer para destruir el matrimonio entre Sergio y Alicia, así que idea un plan para separarlos de una vez por todas. Se pone en contacto con un periodista del mundo del corazón y le confiesa que ella y Carranza mantiene un idilio desde hace tres años.

El periodista publica la información en su periódico y todos los medios de comunicación se hacen eco de dicha noticia. Los titulares son incendiarios y Sergio entra en cólera al ver que su relación con Julieta se ha echo pública y lo mismo le ocurre a Alicia al ver como todas cadenas de televisión mexcanas abren sus programas anunciando el tórrido romance entre Sergio y su amante.

Montiel está fuera de sí y le enseña a su madre todas las noticias que se están publicando acerca de la relación sentimental de su esposo con la joven periodista. Doña Eva no quiere que su hija rompa su relación con Sergio y resta importancia a dicha información, pero Alicia ya no puede más. "Mamá no entiendo como puedes insistir en que perdone a Sergio", le contesta a su progenitora muy disgustada.

Los hijos de Alicia y el reputado periodista están muy preocupados por la información que se está vertiendo acerca de su padre con Julieta y así se lo manifiestan a su madre. Montiel resta importancia a lo ocurrido y anima a sus hijos que sigan con sus vidas como si nada hubiera sucedido.

Sergio y Julieta son la comidilla de la cadena de televisión donde trabajan. A estas alturas todo el mundo saben que son pareja y que llevan juntos muchos años. Lago niega haber tenido algo que ver con lo ocurrido y finge su inocencia ante todos sus compañeros de trabajo.

Sergio habla a solas con su amante en su despacho y le muestra su descontento por lo sucedido. Está convencido que ella ha sido la que ha difundido dicha información. Pero, la joven periodista lo niega todo. "Antes que tú, está mi carrera. ¿De verdad crees que quiero que me reconozca la gente por ser la amante de un hombre casado?", le asegura entre lágrimas.

El escándalo de su romance es tal que el presidente de la cadena, donde trabajan Sergio y Julieta, les convoca en su despacho. Está muy preocupado por lo ocurrido y pide a ambos que comparezcan ante los medios para confirmar su relación. Julieta está encantada con la idea porque así se detruiría el matrimonio de Alicia y Sergio. Sin embargo, Carranza no está dispuesto a admitir su noviazgo con ella. "Nuestro romance salió de un chisme de un periódico de dudosa credibilidad y yo no voy a confirmar nada", dice tajantemente.