Los celos de Sergio nublan su mente al descubrir que Martín y Alicia se han hecho muy buenos amigos

Miranda se escapa de casa con un amigo suyo llamado Diego que es gamer. La joven quiere empezar una vida lejos de México. Siente que no encaja en su instituto y eso le hace poner tierra de por medio.

Alicia está muy preocupada por ella y pide a Martín que le ayude a buscarla. El periodista, gracias a la ayuda de un amigo suyo, consigue rastrear el móvil de la joven con el GPS. La hermana de Yuri y Gonzalo se refugia con Diego en un hotel de carretera. Ha comenzado a llover intensamente y se ven obligados a pasar la noche allí. La mujer de Sergio acaba dando con el paradero de su hija y se aloja con Martín en el mismo hostal.

El hotel está al completo y solo disponen de una sola habitación. El padre de Sofía está contento porque cree que va a pasar la noche con Alicia, pero, al final, sus planes se van al traste. La hija de doña Eva duerme con su hija Miranda y Martín con Diego.

Ya en la habitación, el periodista recibe la llamada de su amigo El Diablo para advertirle que Sergio no debe saber, bajo ningún concepto, que él es el amigo que ha ayudado a Alicia a encontrar a Miranda. Si Sergio lo descubre, podría suponer el fin de su carrera profesional, pero a él no le importa en absoluto lo que el amante de Julieta piense.

Mientras tanto, Alicia y su hija dialogan en su cuarto. Montiel quiere saber por qué razón Miranda ha decidido alejarse de su familia. La joven tenía planeado comenzar una nueva vida lejos de México para huir de sus problemas. Su madre, que adora a su hija pequeña, le pide que no lo vuelva a hacer. "Huir no es la solución a los problemas, hay que enfrentarlos", le asegura a Miranda. Además, le asegura que si no está a gusto en el instituto, tiene la opción de cambiarse a otro donde ella sienta más cómoda.

Sergio está hecho una furia. Está enojado porque Miranda se ha marchado de casa y, especialmente, lo que más le ha dolido es el hecho de que Alicia haya ido a buscar a la joven en compañía de un amigo. Cuando llegan a la mansión, el amante de Julieta Lago se queda de piedra al ver que Martín es el hombre que ha acompañado a su mujer y le pide una explicación. "¿No fuiste a trabajar a mi programa por estar con mi mujer?", le pregunta enfadado y el padre de Sofía se excusa asegurándole: "Tuve que atender una emergencia. Estaba ayudando a una madre desesperada que buscaba a su hija desaparecida". La hija de doña Eva le asegura a Sergio que, si no llega a ser por Martín, su hija no habría aparecido sana y salva. Pero, eso a Sergio no le importa. Está cegado al ver a su esposa al lado de su empleado.