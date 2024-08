Alicia y Sergio pierden los papeles durante una acalorada discusión tras el regreso del periodista a la mansión

Sergio no está dispuesto a perder su casa y el cariño de sus hijos, así que regresa a la mansión con la intención de instalarse allí de nuevo. Cuando su esposa llega a casa y lo ve en la habitación, entra en cólera y Carranza le dice que no va a desprenderse de sus posesiones. "Ya no estoy dispuesto a renunciar a lo que es mío", le confiesa a su esposa fuera de sí.

Alicia no quiere vivir bajo su mismo techo y le lanza una seria amenaza. "Quédate con tu casa, que yo me voy y me llevo a mis hijos conmigo", la confiesa muy enojada.

La tensión es palpable entre ellos y no dejan de insultarse y gritarse. La hija de doña Eva le asegura que lo único que desea de él es el divorcio y él se jacta de que ella no va a poder pagar a un abogado para su separación.

Montiel pierde los nervios y comienza a guardar todas las pertenencias de su marido en una bolsa. Quiere que abandone la mansión inmediatamente. Yuri y Miranda, que están en casa, presencian la discusión entre ellos y la más pequeña, que siempre ha sentido predilección por su padre, no puede evitar llorar al ver cómo su madre está tratando a su progenitor.