Alicia quiere divorciarse de Sergio pero él no está dispuesto... ¿Qué pasará?

Alicia está muy disgustada y triste tras descubrir que Sergio sigue viéndose a escondidas con Julieta y se consuela con Martín. El joven periodista le anima a divorciarse, pero a ella le da vértigo empezar de cero a su edad, un argumento que no parece aceptar Guerra. "Eres una mujer guapa e inteligente y puedes rehacer tu vida al lado de un hombre que te quiera con honestidad y devoción", le afirma Martín a la hija de doña Eva.

Para Alicia es un consuelo contar con el apoyo del padre de Sofía. "Has sido un bálsamo para mí. Quiero agradecerte todo lo que has hecho para ayudarme", le confiesa al periodista.

Alicia llega a casa y, después de analizar la situación fríamente, decide poner punto y final a su matrimonio con Sergio. Montiel comunica su decisión a sus hijos; una noticia que les cae como un jarro de agua fría. "Lo siento mucho, pero no hay otra posibilidad entre vuestro padre y yo más que el divorcio", les asegura entre lágrimas y les explica que el prestigioso periodista sigue manteniendo una relación con su amante Julieta.

En ese momento, llega a la mansión doña Eva y se queda en shock al conocer la intención de su hija. Ella siempre ha defendido a Sergio y ha intentado convencer en numerosas ocasiones a Alicia para que no se separe de él, pero está vez sus argumentos no le van a servir de mucho. Su hija ya ha tomado una decisión y no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Pide a sus hijos su apoyo y respeto y Gonzalo y Yuri se lo brindan, pero Miranda, la más pequeña, no acepta la ruptura de sus padres.

El abogado de la familia se presenta en la casa de los Carranza y le comunica a Alicia que Sergio no acepta el divorcio de común acuerdo. Montiel no se imagina todavía lo difícil que le va a resultar separarse de él.

Doña Eva acude al canal de televisión donde trabaja su yerno para hablar con él acerca de la separación. El periodista no está dispuesto a divorciarse de su mujer. "Voy a demostrar a Alicia que divorciarse de mí es la peor idea que ha tomado", asegura Carranza con rencor.