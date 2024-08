Alicia y Julieta buscan venganza: se alían para desenmascarar a Sergio

Alicia visita a Julieta en el hospital. La joven está ingresada tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico mientras conducía bajo los efectos del alcohol. La mujer de Sergio quiere saber si su esposo ha roto realmente con Lago y se lo pregunta a ella directamente. Pero, descubre que el prestigioso periodista sigue viéndose en secreto con su amante.

Julieta se enorgullece al confesar a Montiel que siguen siendo pareja y alardea del ramo de flores que le han enviado al centro hospitalario.

Por su parte, Alicia le revela que su marido le ha pedido una segunda oportunidad y le ha manifestado su deseo de renovar sus votos matrimoniales. Además, asegura a Julieta que, incluso, Carranza le habló de su intención de despedirla de su programa para así romper su vínculo con ella. La joven periodista se queda en shock al escuchar todo lo que Alicia le está contando. La mujer de Sergio está cada vez más convencida de que su esposo se está burlando de las dos.

Julieta y la hija de doña Eva idean un plan para desenmascarar a Sergio de una vez por todas. Lago telefonea al periodista asegurándole que su estado de salud se ha agravado y, cuando llega a la habitación de la joven, le está esperando también Alicia.

Carranza se queda de piedra al ver allí a su mujer, que no duda en increparle. "Me juraste tu arrepentimiento. Eres un miserable", le afirma muy enojada. Sergio no puede articular palabra, sabe que no tiene escapatoria y que las dos mujeres más importantes de su vida acaban de conocer su verdadero rostro.

Alicia abandona el hospital rota de dolor y llama a Martín para desahogarse. Le explica lo ocurrido con Sergio y lo arrepentida que está de haber confiado en él una vez más. "Volví a creer a Sergio por la necesidad de conservar a mi familia y de tener la vida de siempre", le afirma entre lágrimas. Martín intenta consolarla con halagos. "Eres una mujer extraordinaria y, si Sergio no es capaz de verlo, él se lo pierde", le contesta con dulzura.