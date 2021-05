Laurence tiene una propuesta que no le gusta nada a Markus

Laurence se reúne con Markus para hablar del futuro de Mia. No quiere alejarla de Markus, pero quiere que sea feliz. Mia tiene problemas en el colegio y no se adapta por eso a Laurence se le ha ocurrido una idea, pero eso significa que la pequeña Mia se debería marchar de Ramsau y alejarse de Markus. Al rescatista no le gusta nada la idea.