Juan Carlos toma una drástica decisión tras ser rechazado por Helena y casi acaba en prisión si ella no lo ayuda

Juan Carlos telefonea a Helena para verla y explicarle qué ocurrió realmente tras ser acusado de robar 25.000 dólares del Grupo Imperio. Ella, al principio, accede a la cita y quedan en el lugar donde se conocieron por primera vez.

Sin embargo, finalmente la hija de Silvia no se presenta. Está en plena mudanza a casa de Plutarco y no quiere engañar a su prometido. Le pide a Juan Carlos que desaparezca de su vida para siempre. El hijo de Modesto queda desolado tras el plantón. "Si tú no quieres volver a verme nunca, ya no me importa nada", le asegura, provocando en Helena una drástica decisión de la que pronto se arrepentirá.

Caballero decide entregarse a la policía y se presenta en una comisaría. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, Helena se pone en contacto con él y le ruega que no cometa una locura. "A lo mejor entre rejas llegas a creerme y al fin quieras escucharme", le dice. Temerosa de que acabe en prisión, accede a verlo. Sin embargo, los agentes notan que Juan Carlos ha estado bebiendo y, al comprobar que no lleva identificación, deciden detenerlo.

Juan Carlos intenta llamar a Mimí de la Rose para que lo saque del apuro, pero al no obtener respuesta, contacta con la madre de Eduardo. Le pide que vaya a recogerlo y que finja ser su esposa.

Cuando Helena llega a la comisaría, abofetea a Juan Carlos delante de todos y aprovecha para desahogarse y reprocharle todo el daño que le ha causado. Aunque parecen una pareja casada, los agentes piden una prueba. A Helena no se le ocurre otra cosa que mostrar una foto familiar donde aparece con Juan Carlos y su pequeño, Lalito, algo que conmueve al empresario.

¿Conseguirán convencer a la policía de que son realmente marido y mujer? ¿Dejarán salir a Juan Carlos… o acabará tras las rejas?