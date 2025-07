Özge se acerca a Doruk... ¡y Asiye se muere de celos!

Desde su llegada al colegio Ataman, Özge, Dora y Emir no han dejado pasar la oportunidad para incomodar a los Eren. No obstante, con Doruk y su grupo han adoptado una actitud mucho más amistosa y cercana.

Aprovechando la propuesta de Doruk como representante del alumnado sobre incluir un menú vegano en el comedor, Özge encuentra la excusa perfecta para acercarse a él. Él se muestra amable y cómplice, y ambos comienzan a bromear… bajo la atenta mirada de Asiye, que observa la escena con incomodidad. Está claro que este acercamiento no le agrada en absoluto.

Más tarde, Özge le confiesa a Dora con una sonrisa que "¡Doruk está empezando a interesarle!". Pero su amiga, la novia de su hermano, intenta bajarle los pies a la tierra y le advierte que no se ilusione, ya que él aún sigue enamorado de su ex.

Sin inmutarse, Özge responde convencida: "Para mí no es competencia. No tiene nada que hacer". Está decidida a conquistar a Doruk. ¿Será este el impulso que necesita Asiye para abrirle su corazón y decirle que quiere volver con él?

Doruk visita la casa de Asiye para llevarle unas pinturas que necesita para terminar unas figuras para la exposición del colegio. Pero, ella no está y, mientras espera a que llegue, se topa con una sorpresa que lo llena de ilusión: los regalos que le dio a Asiye cuando eran novios siguen allí, escondidos tras una cortina. Ella no los ha tirado, como le había dicho. ¿Será una señal de que aún siente algo por él?

Cuando Asiye entra por la puerta, no tarda en lanzarle una indirecta: "Supongo que has estado trabajando con Özge hasta ahora". Doruk no pasa por alto el comentario y, divertido, la provoca: "¿No crees que estás un poco celosa de Özge?".

Asiye, por supuesto, lo niega con firmeza. Pero él está cada vez más convencido de que a su exnovia le molesta su cercanía con Özge. Con un toque de ironía, le recuerda lo que ella le había dicho: que tiró todos sus regalos. Asiye contesta rápidamente: "Los tiré, por eso estar celosa sería una estupidez por mi parte". Lo que no imagina es que él ha visto los regalos escondidos.

Antes de marcharse, Doruk le insinúa a su ex que puede estar enamorado. Asiye, confundida, cree que se refiere a Özge y no puede evitar sentirse preocupada. En el fondo, aún lo quiere. ¿Tendrán una nueva oportunidad para estar juntos?