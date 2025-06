"Tú no has olvidado a Juan Carlos, ¿verdad?", la madre de Helena sobre la relación de su hija con Plutarco

Helena está feliz. El pequeño Lalito pronto podrá trasladarse a vivir con ella y dejará de estar apartada de él. Los problemas con su padre han desaparecido y él no se interpondrá más en su camino, ahora sólo queda esperar un poco y Helena y su hijo volverán a vivir juntos. Pero hay algo más de lo que Helena y su madre deben hablar. A nadie se le escapa que Plutarco anda detrás de Helena. Doña Eugenia, la madre de Helena, también se ha dado cuenta de la situación y no quiere dejar pasar la oportunidad de preguntarle a su hija sobre el asunto.

Helena reconoce que ella también se ha dado cuenta de las intenciones de Plutarco, pero de momento no quiere ningún tipo de relación seria con él. Lo ve como un buen amigo que ha pasado un duro momento tras la muerte de su mujer y al que quiere ayudar, pero de momento no tiene sitio en su corazón para Plutarco.

Doña Eugenia piensa que Plutarco es un buen tipo y respeta la decisión de su hija Helena, pero quiere saber si ella no está interesada en Plutarco porque todavía no ha olvidado a Juan Carlos o por algún otro motivo. Helena se queda pensativa y no quiere responder a esa pregunta de su madre.